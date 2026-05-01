Finanzas

Hacienda implementará nuevas modificaciones en los documentos electrónicos; le contamos cuáles son

La medida impactará a todos los contribuyentes.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Un conjunto de ajustes para los recibos digitales se autorizaron el pasado 22 de abril por parte del Ministerio de Hacienda y comenzarán a regir desde el 1.° de noviembre.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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