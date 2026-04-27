Finanzas

Hacienda oferta su tercera emisión en euros por €1.000 millones en el mercado local

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Ministerio de Hacienda ofertó este lunes 27 de abril una nueva colocación de deuda interna en euros por un monto de €1.000 millones, una maniobra con la cual el Ejecutivo busca diversificar su oferta y captar nuevos inversionistas.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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