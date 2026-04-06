Finanzas

Hipotecas: ¿tasa fija en los primeros años o variable desde el inicio? Lo que debe analizar antes de escoger

Conozca las diferencias entre tasas de interés fijas y variables en Costa Rica y lo que recomiendan las entidades financieras al condicionar los primeros años de su crédito hipotecario

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Por Marcia Solano Miller

Elegir entre una tasa fija o variable en los primeros años de un crédito para comprar casa no es un detalle menor dentro del contrato, sino una decisión que puede marcar la estabilidad financiera de un hogar durante ese periodo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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