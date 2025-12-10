Finanzas

Holgura fiscal presionaría a la baja las tasas de interés en 2026, según gerente general de Acobo

Las tasas de interés podrían disminuir en respuesta a un superávit primario y altas reservas, según Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa

Por Marcia Solano Miller

Las tasas de interés podrían experimentar una presión a la baja en las subastas del Ministerio de Hacienda en 2026 debido a una posición fiscal más holgada con las reservas actuales.








