Horarios de los bancos de Costa Rica para Semana Santa

En medio de una semana marcada por cierres y cambios operativos, un trámite bancario imprevisto puede convertirse en un problema si no se realiza a tiempo durante Semana Santa.

Aunque para muchos estos días tienen un carácter de pausa, el funcionamiento de las entidades financieras no se detiene de forma uniforme. Algunas mantendrán su horario regular hasta mitad de semana, mientras otras ajustarán sus jornadas antes de los dos feriados obligatorios del Jueves y Viernes Santos.

Con este panorama, anticiparse resulta clave, aunque los canales digitales y servicios como Sinpe Móvil se mantengan en funcionamiento.

En El Financiero, le contamos cómo operarán los principales bancos públicos y privados los siguientes días, antes de retomar los horarios regulares a partir de la próxima semana.

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

Las oficinas del banco atenderán con normalidad el lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1º de abril, sin variaciones en su jornada habitual.

A partir del Jueves Santo, todas las sucursales permanecerán cerradas. Durante esos días, los clientes podrán realizar operaciones a través de los canales digitales y la red de cajeros automáticos.

En el caso de sus subsidiarias BN Fondos, BN Corredora de Seguros, BN Vital OPC y BN Valores Puesto de Bolsa, mantendrán su atención de lunes a miércoles en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pero suspenderán servicios el Jueves y Viernes Santos.

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

La entidad operará con normalidad el lunes 30 y martes 31 de marzo en todas sus oficinas.

Para el miércoles 1º de abril, los denominados BP Totales en todo el país brindarán atención en un horario especial, de 8:45 a.m. a 12:45 p.m., mientras que el resto de oficinas comerciales (tanto diurnas como vespertinas), junto con el BP Total de Desamparados, no abrirán ese día.

Desde el jueves 2 y hasta el domingo 5 de abril, la totalidad de sucursales permanecerá cerrada.

Esta misma calendarización aplicará para las sociedades del conglomerado, entre ellas Popular SAFI, Popular Seguros, Popular Pensiones y Popular Valores.

Banco de Costa Rica (BCR)

El banco mantendrá su operación habitual entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1º de abril, sin ajustes en sus horarios de atención.

Posteriormente, todas las oficinas a nivel nacional cerrarán sus puertas durante el Jueves Santo y Viernes Santo. Retomarán operaciones en su horario regular la siguiente semana.

BAC

Las sucursales del BAC funcionarán con normalidad desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1º de abril.

Posteriormente, desde el jueves 2 y hasta el lunes 6 de abril, la red de oficinas permanecerá cerrada en todo el país. Como excepción, el Rapibanco ubicado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continuará sus operaciones de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., con el fin de atender a los viajeros.

DAVIbank

En el caso de DAVIbank, antes Scotiabank, las sucursales atenderán con normalidad el lunes 30 y martes 31 de marzo. Para el miércoles 1º de abril no se prevén cambios en la atención al público en oficinas; sin embargo, las áreas administrativas operarán hasta las 2:00 p.m.

Durante el Jueves Santo, Viernes Santo y fin de semana, todas las sucursales permanecerán cerradas.

Davivienda

La entidad financiera mantendrá su jornada regular de atención en oficinas durante el lunes 30, martes 31 y miércoles 1º de abril.

A partir del Jueves Santo y hasta el domingo, todas las sucursales permanecerán cerradas, por lo que los servicios quedarán disponibles únicamente a través de canales digitales y cajeros automáticos.