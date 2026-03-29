Finanzas

Horarios de los bancos de Costa Rica para Semana Santa

Conozca los horarios y cierres de los principales bancos públicos y privados en Costa Rica durante Semana Santa

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Por Marcia Solano Miller

En medio de una semana marcada por cierres y cambios operativos, un trámite bancario imprevisto puede convertirse en un problema si no se realiza a tiempo durante Semana Santa.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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