IFC invierte $150 millones en Davivienda para ampliar financiamiento a pymes

Inversión tiene por objetivo promover el financiamiento a pymes, incentivar el empleo y apoyar iniciativas sostenibles en Centroamérica

Por Marcia Solano Miller

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, realizó una inversión de capital por $150 millones en Holding Davivienda Internacional S.A. con el objetivo de aumentar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), promover el empleo y apoyar iniciativas sostenibles en Centroamérica.








