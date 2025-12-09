IFC invierte $150 millones en Davivienda para ampliar financiamiento a pymes

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, realizó una inversión de capital por $150 millones en Holding Davivienda Internacional S.A. con el objetivo de aumentar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), promover el empleo y apoyar iniciativas sostenibles en Centroamérica.

La operación consiste en la suscripción de acciones ordinarias de la filial regional de la entidad financiera y se enmarca en el proceso de integración de las operaciones del banco con Scotiabank en Panamá y Costa Rica bajo el nombre Davibank.

Con esta participación, busca intervenir en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, mercados donde persisten brechas significativas de acceso al crédito.

“Nuestra relación con IFC ha estado enmarcada por un propósito común de crear oportunidades e impacto positivo en los países en que operamos. Con su llegada, esta vez como accionista de nuestras operaciones en Centroamérica, continuaremos ampliando el acceso al financiamiento, impulsando el desarrollo empresarial y acompañando la transición hacia una economía más sostenible en la región”, dijo Javier Suárez, CEO de Banco Davivienda y Davivienda Group.

Por su parte, Vittorio Di Bello, director regional del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y Europa de IFC, destacó que “esta operación generará impacto en múltiples dimensiones: promoverá la inclusión financiera, fomentará la creación de empleo y fortalecerá la sostenibilidad en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras”.

Según la IFC, el potencial de crecimiento de las pymes en Centroamérica continúa limitado por la falta de historial crediticio, la informalidad y la existencia de barreras de acceso al financiamiento.

Además, los países involucrados figuran entre los más expuestos a desastres naturales como sequías, inundaciones y huracanes.

La relación entre ambas entidades inició en 1973 con una inversión de capital en Colombia. Desde entonces, el organismo acompaña al banco con asesorías y financiamientos orientados a vivienda y pymes.