Finanzas

Impuesto sobre las utilidades y cierre fiscal: ¿cuáles son las multas y cómo evitarlas al declarar?

El plazo para declarar el impuesto vence el 16 de marzo. Conozca cuáles son las sanciones y cómo evitarlas

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El cierre fiscal del período 2025 entra en su recta final; las personas y empresas obligadas a declarar el Impuesto sobre las Utilidades (Renta) deberán presentar la información y cancelar el monto correspondiente a más tardar el 16 de marzo de 2026, a través de la plataforma Tribu-CR, del Ministerio de Hacienda.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Rica2026Impuesto sobre las UtilidadesMinisterio de Haciendamultassancionesdeclarar
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.