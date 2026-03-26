Finanzas

Incertidumbre sobre Estados Unidos debilita el rol del dólar como un valor de refugio

La incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos debilitó la confianza en el dólar y mueve a los inversionistas hacia otros activos, según economista de Cefsa

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Por Marcia Solano Miller

La incertidumbre asociada a las fluctuaciones de la política económica estadounidense y el dólar quebrantaron la confianza de los inversionistas, lo que los ha llevado a buscar refugio en otros activos con menor riesgo aparente.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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