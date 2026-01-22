Finanzas

Errores en migración a Tribu-CR traban pagos parciales y saldos a favor previo a la declaración de renta

La promesa de una automatización total todavía no se está cumpliendo

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Muchos contribuyentes se preparan para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta, que deberá cumplirse el 16 de marzo (el día 15 es domingo). Sin embargo, se han reportado inconsistencias y errores en la migración de la información desde el antiguo sistema ATV a Tribu-CR.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tribu-CR Impuestos Renta

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.