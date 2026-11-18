Entender cómo cambia el consumo, cuándo compran los clientes y qué tendencias marcan la actividad de un sector puede ayudar a los comercios a tomar decisiones sobre sus negocios.

Esa es parte de la utilidad del Índice de Consumo BAC, una herramienta de la entidad presentada en Momentum BAC 2026, un encuentro de la organización esta semana en la ciudad de Nueva York en el que también se abordó el uso de la inteligencia artificial y la transformación de los negocios.

El índice se nutre de los millones de transacciones por mes que procesa el banco en Centroamérica y permite analizar patrones de consumo para tomarle el pulso a distintas actividades económicas. Según la presentación del BAC, los resultados del índice muestran una fuerte correlación con mediciones oficiales como el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que elabora el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La entidad señaló que la información del índice se procesa con mayor rapidez y que, en casos específicos, permite realizar análisis más detallados.

Según comentó Federico Odio, presidente ejecutivo de BAC Costa Rica, el objetivo es poner esa información al servicio de las empresas, con datos agregados y anonimizados que les ayuden a comprender mejor a sus clientes e identificar oportunidades. Adrián Elizondo, Chief Risk Officer del banco y presentador del índice, indicó que la información ya se comparte por correo electrónico periódicamente con clientes clave, pero que con este lanzamiento “suave” esperan ampliar el uso.

En entrevista con El Financiero, Odio explicó las aplicaciones de esa información, los cambios en las expectativas de los clientes y los desafíos de proteger su privacidad. El jerarca del banco privado más grande de Costa Rica también compartió su perspectiva para el 2027. Este es un extracto de la conversación.

Acaba de ser presentado el Índice de Consumo BAC, que está fundamentado en datos que maneja el banco. Ustedes calculan que el 53% del PIB de Centroamérica se mueve por medio del BAC con planillas, tarjetas y transacciones, entre otros. ¿Para qué es útil este tipo de información que ustedes van a entregar periódicamente y quiénes podrán acceder a ella?

En Costa Rica tenemos cerca de dos millones de clientes. Creo que a nivel regional son alrededor de cuatro o más. Eso nos permite entender ese consumo de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de todas esas transacciones. Hemos aprendido que eso se correlaciona de una forma bastante interesante con el comportamiento de la economía y en muchos casos se convierte en indicadores.

Entonces, es muy útil para tomarle el pulso a lo que está sucediendo con las industrias, con la economía, de forma que, por ejemplo, cuando uno ve esa masa de clientes y de transacciones, analizar sus tendencias puede sugerir comportamientos interesantes.

Aplicaciones hay muchas. Por ejemplo, tenemos la capacidad de analizar un sector como el de salud o un comercio, una farmacia, y hacer un análisis del consumo en la farmacia por día, identificar cuáles son los periodos donde la gente la visita, donde hay valles o más bien donde no la visita.

Podemos compartir a ese nivel y, guardando la confidencialidad de los datos, obviamente, compartir el perfil de la gente que está consumiendo o el perfil de los que no están consumiendo, pero sí consumen en la industria.

Desde el punto de vista de entender mejor lo que está sucediendo con el negocio y con los clientes, creemos que podemos agregar muchísimo valor. La idea es poder preparar esa información para que los clientes puedan utilizarla para entender mejor su negocio, a sus clientes y generar valor que les permita obtenerlo de la relación con BAC.

BAC comparte información sobre consumo con clientes y prevé habilitar un portal de consultas, explicó Federico Odio, presidente ejecutivo de la entidad en Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Y cómo accedería una organización, el dueño de una empresa, a este tipo de información, la general y la específica de su negocio?

A través de su contacto en BAC. En este momento lo que estamos es enviándolo a través de los diferentes medios, como correos electrónicos, pero muy próximo habrá un portal donde la información va a estar accesible para consultas con posibilidad de ver diferentes periodos y la idea sería poder tener un acceso de autoservicio. Pero adicionalmente, si se requiere algo más a la medida, la persona también puede contactar a su ejecutivo de relación y se puede pensar en compartir algo más a la medida de la empresa.

¿Cómo es el cliente bancario actual y qué diferencias tiene en relación con el cliente de hace tres o cuatro años?

La respuesta es que hay diferentes variantes.

El desafío con el que estamos lidiando ahorita es el tema generacional. Estamos relacionándonos con cuatro o cinco generaciones y todas quieren cosas diferentes.

La generación X, por ejemplo, le da valor a ciertas características como que le cumplan lo que prometen. Los millennials tienen más inquietudes de ciertos valores éticos. La generación Z anda buscando autenticidad y elementos como que sean sostenibles las empresas con las que trabajan.

Se trata de conocer y entender al tipo de cliente con el que nos estamos relacionando y no solamente la dimensión de las generaciones, sino también los segmentos, las características. Al final, se trata de poder desarrollar una relación donde el cliente evoque una sensación de que el banco me conoce y me entiende.

El acceso que tenemos a través de estas tecnologías a información y a conocimiento del cliente es fundamental para lograr que la relación se dé desde esa información y, al final, si tuviera que resumirlo, que se evoque un sentimiento, que el banco me conoce y me entiende y estamos en una relación ganar-ganar que me sirve ágilmente.

¿Cómo lograr un balance entre esa información que facilita la vida del cliente y los temores que tienen muchas personas en relación con la privacidad?

Efectivamente, toda esta ola tiene sus enormes oportunidades, también sus riesgos y amenazas y el tema de privacidad de datos es muy sensible y lo tratamos con mucho esmero. Hacemos inversiones millonarias en el tema de ciberseguridad y de privacidad de datos. Por ejemplo, todos los datos se comunican de manera tokenizada, o sea, los datos entre los sistemas no viajan en claro, sino que están encriptados de forma que las conclusiones y la información se obtienen de datos anonimizados y de manera agregada. Entonces, tenemos el arquetipo de un cliente que tiene estas características y hay muchos iguales que él, pero la información individual no se almacena, no se comparte.

¿Qué perspectivas económicas tiene para Costa Rica en el 2027?

Es interesante porque desde la pandemia han sido varios años consecutivos de crecimiento, años en los que el consumo ha sido un motor de crecimiento importante.

Vemos un año 2027 con menos crecimiento, pero todavía hay crecimiento, pero sí se está viendo una desaceleración y a la vez un entorno de tasas de interés un poquito más altas.

El año que entra va a ser, por ejemplo, en consumo, un año de crecimiento positivo, pero menos que en los últimos dos o tres años.

En los temas de inflación, Costa Rica sigue por debajo de la meta de inflación. Desde ese punto de vista no vemos temas de preocupación, pero sí empezamos a ver un consumo que crece de manera mucho más lenta.

Hay sectores que están todavía muy boyantes. Ha salido mucho en la prensa que el crecimiento de zonas francas es menor al que habíamos visto en períodos anteriores, pero sigue siendo positivo sobre una base más alta. Estamos viendo temas en comercio donde sí se ha desacelerado, pero sigue en terreno positivo.

En la parte agrícola hay algunos sectores afectados por temas de competitividad. En los sectores de servicios también algunos sectores están desacelerándose.

Yo diría, si tuviera que caracterizarlo, que (el crecimiento del 2027) sigue siendo positivo, pero con menos fuerza que lo que veníamos viendo en los últimos años, un crecimiento más moderado.

¿Existe alguna recomendación de acciones que podamos tomar como país para que ese crecimiento vuelva a retomar un ritmo más alto?

Sí. Yo, definitivamente, si tuviera que hacer una recomendación, sería adaptarnos, por ejemplo, con estas tecnologías de inteligencia artificial; apalancar todo el valor que se puede liberar a través de la tecnología.

Desde el punto de vista de riesgos, (debemos) ser muy prudentes y proactivos en temas de riesgos de ciberseguridad.

Nosotros, desde el banco, lo que vamos a hacer es dar acompañamiento, recursos, información, oportunidades y compartir lo que hemos aprendido en eventos como este que tenemos acá.