Inflación de Costa Rica en enero se mantuvo negativa: vea la lista de productos que aumentaron y bajaron de precio

Entre enero del 2025 y el mismo mes del 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -2,53 %, de acuerdo con el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En términos mensuales, el IPC presentó una caída de -0,96 % en enero. En diciembre la inflación anualizada fue de -1,23%.

Este comportamiento mantiene a la inflación muy por debajo de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), de 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. La inflación no entra en la meta desde abril del 2023.

En esta ocasión, de los 289 bienes y servicios que conforman la canasta del IPC, el 48% redujo su precio, el 42% registró aumentos y el 10% no mostró variación alguna.

Entre los bienes y servicios que aumentaron su precio, se encuentran el limón ácido, la cebolla, la papa, el suministro de agua y el filete de pescado.

Por el contrario, el tomate, los huevos, la sandía, el boleto aéreo y la electricidad bajaron su costo.