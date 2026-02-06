Inflación de Costa Rica en enero se mantuvo negativa: vea la lista de productos que aumentaron y bajaron de precio

Entre enero del 2025 y el mismo mes del 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -2,53 %, de acuerdo con el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Entre enero del 2025 y el mismo mes del 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -2,53 %, de acuerdo con el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.