Inflación de Costa Rica en enero se mantuvo negativa: vea la lista de productos que aumentaron y bajaron de precio

La inflación interanual en Costa Rica durante enero bajó y se ubicó una vez más por debajo del 0%

Por Marcia Solano Miller

Entre enero del 2025 y el mismo mes del 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -2,53 %, de acuerdo con el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








