Finanzas

Inflación de Costa Rica en mayo se mantuvo negativa: vea la lista de productos que aumentaron y bajaron de precio (y cuánto)

Los combustibles tuvieron las mayores variaciones al alza, mientras que el tomate tuvo la reducción más significativa

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Por Marcia Solano Miller

Entre mayo de 2025 y el mismo mes de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -0,97%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). No obstante, en términos mensuales, hubo una variación positiva de 0,27%.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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