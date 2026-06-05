Inflación de Costa Rica en mayo se mantuvo negativa: vea la lista de productos que aumentaron y bajaron de precio (y cuánto)

Entre mayo de 2025 y el mismo mes de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de -0,97%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). No obstante, en términos mensuales, hubo una variación positiva de 0,27%.

Este comportamiento mantiene a la inflación por debajo de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), de 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo.

En esta ocasión, de los 289 bienes y servicios que conforman la canasta del IPC, el 44% redujo su precio, el 38% registró aumentos y el 18% restante no mostró variación alguna.

Entre los que aumentaron su precio resaltan los combustibles, un 15% la gasolina y un 26% el diésel, congruente con el contexto bélico el Medio Oriente que impulsó al alza el precio de los barriles de petróleo.

Por el contrario, el tomate, la vainicia, los vehículos nuevos, la papa y los paquetes turísticos al extranjero presentaron una rebaja en sus costos.