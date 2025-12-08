Inflación en Costa Rica: conozca el comportamiento de este indicador en noviembre del 2025

Costa Rica presentó una variación positiva del 0,47% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante noviembre del año en curso, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este lunes.

No obstante, la variación acumulada de enero a noviembre de este año se ubicó en -1,31%.

Por su parte, la interanual, de diciembre 2024 a noviembre 2025, registró un-0,38%.

La meta de inflación que establece el Banco Central de Costa Rica es de 3%, con un margen de tolerancia de 1 punto porcentual hacia arriba y hacia abajo.

En esta ocasión, de los 289 bienes y servicios que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 49% tuvo un alza en su precio, 33% bajó y el restante 18% no presentó variación alguna.

Los bienes y servicios que mostraron un mayor aumento en su costo son el tomate, el boleto aéreo y el chile dulce.

Por otra parte, la sandía, el arroz y la carne molida de res figuraron entre los principales con baja en su precio.