Inflación en Costa Rica: conozca el comportamiento de este indicador en noviembre del 2025

Costa Rica presentó una variación positiva del 0,47% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante noviembre del año en curso, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este lunes.
Costa Rica presentó una variación positiva del 0,47% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante noviembre del año en curso, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este lunes.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.