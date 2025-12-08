Finanzas

Inflación en Costa Rica: conozca el comportamiento de este indicador en noviembre del 2025

Costa Rica experimentó una variación mensual positiva del 0,47% en el IPC

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Costa Rica presentó una variación positiva del 0,47% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante noviembre del año en curso, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este lunes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaIPCinflaciónINECdiciembre 2025
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.