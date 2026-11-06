Finanzas

Inflación: indicador sigue subiendo y es impulsado por combustibles y servicios

Por Redacción EF

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a octubre de 2026. De acuerdo con los resultados el indicador general registró una variación mensual del 0,39%. Este porcentaje es superior al 0,11% observado durante el mes de setiembre del mismo año, acumulando así dos meses consecutivos de aumentos mensuales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inflaciónprecioseconomíaoctubre 2026
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.