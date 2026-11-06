Inflación: indicador sigue subiendo y es impulsado por combustibles y servicios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a octubre de 2026. De acuerdo con los resultados el indicador general registró una variación mensual del 0,39%. Este porcentaje es superior al 0,11% observado durante el mes de setiembre del mismo año, acumulando así dos meses consecutivos de aumentos mensuales.

Al evaluar períodos más amplios, la variación interanual, calculada desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026, se ubicó en un 0,55%. Este resultado representa el segundo mes consecutivo con una tasa interanual positiva, tras un lapso previo de 16 meses con variaciones interanuales negativas y lejos de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica del 3%.

Por otra parte, la variación acumulada durante los diez meses transcurridos entre enero y octubre de 2026 se mantuvo en -0,01%. En el mismo período del año anterior, la variación acumulada fue de -1,77%.

El comportamiento del índice general durante octubre estuvo determinado por el movimiento en diversas divisiones de consumo, donde diez de las trece divisiones que lo conforman presentaron incrementos en sus precios. El aumento mensual del índice fue impulsado por los grupos de transporte, que subió un 1,71%, y de recreación, deporte y cultura, con un incremento del 0,96%.

Las variaciones al alza en transporte se atribuyen a los precios de la gasolina, el diésel, el transporte en taxi y el autobús. Específicamente, los artículos con mayor efecto positivo sobre la variación del IPC fueron la gasolina con un incremento del 3,10%, el diesel con un 17,39% y el transporte en taxi con un 5,73%.

En cuanto a la composición general de los bienes y servicios medidos, la canasta del IPC está integrada por 293 artículos. De este total, el 45% registró aumentos de precio durante el mes de octubre, un 33% mostró disminuciones y un 22% no presentó ninguna variación. Entre los productos que generaron un efecto negativo en la variación mensual por sus rebajas de precio se encuentran la cebolla con una caída del 10,73%, la papa con una reducción del 3,50% y la carne molida de res, que disminuyó un 2,44%.