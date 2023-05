Inflación retornaría al rango meta durante el segundo trimestre de 2023

En el Informe de Política Monetaria (IPM), explicado este miércoles 3 de mayo, los modelos de proyección del Banco Central de Costa Rica (BCCR) exponen que tanto la inflación general como la subyacente ingresarían al rango de tolerancia de la autoridad monetaria, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta de inflación de 3%, en el segundo trimestre de 2023.

Es importante señalar que en este ejercicio la proyección de la inflación general del 2023, en mayor medida que la subyacente, reflejará un “efecto base” en el segundo y tercer trimestre. Esto debido a que el choque inflacionario del 2022 se manifestó con mayor fuerza entre febrero y agosto de ese año (en este último mes alcanzó la variación máxima interanual, de 12,1%), por lo cual es altamente probable que la caída de la inflación general se acentúe en esos dos periodos al comparar los altos valores del IPC observados en 2022 con las nuevas observaciones. Esto potencialmente llevaría a valores por debajo del límite inferior del rango de tolerancia en el tercer trimestre, para posteriormente retornar a ese rango hacia finales del 2023″. — Informe de Política Monetaria, abril 2023

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente, la inflación en Costa Rica se ha desacelerado por siete meses consecutivos tras haber alcanzado un máximo de 12,13% en agosto de 2022, y a marzo de 2023 registró una variación interanual de 4,42%. El indicador ya está aproximando su retorno al rango de tolerancia del Central.

Por su parte, la tendencia central prevé que la inflación general va a estar cerca del 0% en el tercer trimestre del año en curso, y hay probabilidad de que el indicador registre variación negativa; explicó el presidente de la autoridad monetaria, Róger Madrigal, durante la conferencia de prensa realizada para presentar el IPM de abril de 2023.

“Cuando comparamos la alta inflación del año pasado con las de este año, vamos a tener inflación baja este año (...) Habrá la posibilidad de que la inflación inclusive en algún mes particular sea negativa. ¿Que eso es duradero? La respuesta es no. Muy ‘probablemente’ es un efecto muy transitorio porque no es que bajaron las cosas de ahora, sino que fue muy alto el de hace un año”, detalló Madrigal.

Con respecto al crecimiento económico de Costa Rica, el Banco Central revisó al alza la proyección de crecimiento de la economía nacional tanto para el 2023 como para el 2024.

De esta forma, se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,3% en 2023, lo cual implica un incremento de 0,6 puntos porcentuales (p. p.) respecto a la estimación presentada en enero pasado. Mientras que para el 2024 la autoridad monetaria prevé un crecimiento de la economía de 3,6%, esto es 0,1 p. p. más que el porcentaje previsto a inicios de año.