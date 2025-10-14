Finanzas

Junta del Banco Nacional reinstalada toma sus primeras decisiones

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica retomó sus funciones el lunes 13 de octubre, luego de que la Sala Constitucional ordenara su restitución tras casi cuatro meses de suspensión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco Nacional
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.