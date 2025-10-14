Junta del Banco Nacional reinstalada toma sus primeras decisiones

La Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica retomó sus funciones el lunes 13 de octubre, luego de que la Sala Constitucional ordenara su restitución tras casi cuatro meses de suspensión.

El órgano había sido removido por decisión del gobierno del presidente Rodrigo Chaves a finales de mayo, bajo un procedimiento administrativo impulsado por el exvicepresidente Stephan Brunner, quien cuestionó la transparencia en el nombramiento de la gerenta general, Rosaysella Ulloa.

Con su regreso formalizado el pasado viernes mediante resolución judicial, los miembros reinstalados celebraron su primera sesión de trabajo, en la que acordaron destituir a quienes habían sido nombrados por la junta temporal en las distintas subsidiarias del conglomerado financiero estatal.

Según informó el presidente del directorio, Marvin Arias, en declaraciones a medios como La Nación y CRHoy, las remociones incluyen a directivos de empresas filiales como BN Centro de Procesos, BN Corredora de Seguros, BN Fondos, BN Valores y BN Vital. Entre los cesados figuran Javier Zúñiga, Max Alvarado, Anabelle Chaves, María del Milagro Solórzano, María Brenes, Rolando Saborío y Noylin Cruz.

De esta forma, la junta reinstalada comienza a revertir las decisiones tomadas durante su ausencia.

