Finanzas

La generación que le huye a las deudas: Jóvenes destinan menos de la mitad que el promedio nacional al pago de créditos

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El nivel de endeudamiento de los hogares es un termómetro clave para medir la salud financiera de la población y su capacidad de consumo e inversión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
endeudamientosjóvenesfinanzas personalesOCFcréditos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.