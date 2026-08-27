Finanzas

Las autoridades analizan si el caso Aldesa debe ser elevado a juicio. Estas son las 5 claves para entender qué está pasando.

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Por Redacción EF

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Las autoridades están en la etapa de audiencia preliminar del caso Aldesa, un filtro clave en el Juzgado Penal del Segundo Circuito de San José que definirá si la acusación de la Fiscalía contra 23 personas se eleva a juicio por presunta estafa mayor e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central.








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Redacción EF

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