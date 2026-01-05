Las tarjetas de crédito más exclusivas de Costa Rica en 2026: comparativa de límites, ingresos y beneficios

El mercado de tarjetas de crédito evolucionó de la simple transaccionalidad hacia la gestión del estilo de vida.

Para los emisores, la competencia ya no se agota en el costo del dinero, sino en la capacidad de transformar la tarjeta en una llave de acceso a nichos de lujo: desde seguros globales de salud, hasta experiencias exclusivas que buscan fidelizar al segmento de mayor patrimonio.

deuda por tarjetas de crédito, endeudamiento, compras a crédito, endeudados

Sin embargo, entrar en este ecosistema requiere algo más que un buen historial crediticio; exige niveles de ingresos que parten de los ¢750.000 hasta los ¢3.000.000 al mes, o bien, poseer tanto dinero que amerite una invitación exclusiva.

El Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC Credomatic, Banco Popular, Davibank y Banco Promerica ofrecen al menos una tarjeta de crédito premium.

Estas tarjetas no cobran membresía, ni comisión por la administración anual.

A continuación, El Financiero detalla cuáles son las más exclusivas, su límite de crédito y los beneficios que se deben cumplir para acceder a ellas.

Banco Promerica

Segmento: Mastercard Black, ConnectMiles e Iberia Infinite/Black.

Barrera de entrada: Perfil crediticio sujeto a análisis.

Poder de compra: Desde los $700 en adelante.

Propuesta de valor: Acceso a salas VIP locales e internacionales y acumulación de millas. Servicio de Valet Parking gratuito en Lincoln Plaza, Avenida Escazú y Terrazas Lindora. Seguros y protecciones ante eventualidades en viajes. Compatibilidad con billeteras digitales (Apple, Google y Garmin Pay).

Banco de Costa Rica (BCR)

Segmento: Jade / Black / Infinite.

Barrera de entrada: Ingreso desde ¢1.750.000 (Black/Infinite) hasta ¢3.000.000 (Jade).

Poder de compra: Según perfil del cliente.

Propuesta de valor: Acceso ilimitado a salas VIP en el Aeropuerto Juan Santamaría (Jade permite dos invitados). Programa de puntos redimibles directamente como depósito en cuenta. Compras a plazos (Plan BCR 0%) de 3 a 24 meses sin intereses. Exoneración total de membresía, anualidades y gastos administrativos.

Banco Nacional (BN)

Segmento: Black, Infinite y Black Premium

Barrera de entrada: Perfil crediticio sujeto a análisis; “Black Premium” funciona solo por invitación.

Poder de compra: Desde los $20.000 (estándar) hasta $25.000 (Premium).

Propuesta de valor: Acceso a salas VIP nacionales e internacionales y seguros de alquiler de vehículos. Planes de financiamiento especializados: Compra de saldos y Retiro a su favor. Acceso al Marketplace BN Shop y plataforma de descuentos MÁSBNFICIOS. Asistencias globales y acumulación de puntos por compras.

Banco Popular

Segmento: Platinum, Infinite, Black y Visa Infinite Metálica.

Barrera de entrada: Ingreso desde ¢750.000 (Platinum) hasta invitación personal (Metálica).

Poder de compra: Hasta los $25.000 en el segmento Metálica.

Propuesta de valor: Emisión de tarjeta Visa Infinite Metálica con beneficios diferenciados. Programa de puntos acumulables con flexibilidad de canje en red de comercios afiliados.

BAC

Segmento: Black, The Platinum Card® Metal.

Barrera de entrada: Perfil crediticio sujeto a análisis

Poder de compra: Límite de crédito desde los $15.000.

Propuesta de valor: Traslado de puntos a programas élite: LifeMiles, Delta SkyMiles, Hilton Honors y Marriott Bonvoy. Acceso a Lounge BAC del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, salas VIP AMEX y membresía Priority Pass. Servicio de asistencia de traslado al aeropuerto. Beneficio de Tasa Cero a 3 meses en compras internacionales.

Davibank