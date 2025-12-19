Finanzas

¿Le alcanzaría para pagar la casa? Calculamos cuánto le tocaría a cada tico si la persona más rica de América Latina repartiera todo su patrimonio en Costa Rica y porqué aceptarlo sería un grave error

Un ejercicio hipotético de ‘El Financiero’ calcula cuánto recibiría cada habitante si se repartiera la fortuna de $113.000 millones del hombre más rico de la región

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Carlos Slim Helú, el magnate mexicano que encabeza la lista de los más ricos de Latinoamérica, acumula una fortuna que desafía la imaginación y que, puesta en perspectiva frente a la demografía costarricense, arroja cifras sorprendentes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Carlos SlimfortunaseconomíaBloomerangpoblaciones
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.