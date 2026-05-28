Finanzas

¿Le interesa invertir en Bitcoin? Vea cómo hacerlo de forma regulada en Costa Rica y los riesgos que debe tener en cuenta

Conozca cómo invertir en bitcoin desde Costa Rica, el perfil de los inversionistas locales, las opciones reguladas, las alternativas en línea y los riesgos de esta criptomoneda.

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Por Marcia Solano Miller

El bitcoin es una de las criptomonedas más comentadas cuando de inversiones digitales se habla, pero más allá de las fuertes fluctuaciones de mercado que pueden favorecer ganancias considerables, el riesgo que un inversor asume al entrar en este mundo no pasa desapercibido y se toma como primera advertencia.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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