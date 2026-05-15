Finanzas

Llega la última nueva moneda coleccionable de ¢25: vea cuándo y dónde conseguirla, su precio y particularidades

Habrá 10.000 unidades coleccionables en acrílico y 7.000 en estuche, disponibles en varias entidades financieras

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Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) completará la serie de monedas coleccionables de ¢25 “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” con una pieza dedicada al Teatro Nacional de Costa Rica, uno de los íconos arquitectónicos y culturales más representativos del país.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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