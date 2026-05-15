Llega la última nueva moneda coleccionable de ¢25: vea cuándo y dónde conseguirla, su precio y particularidades

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) completará la serie de monedas coleccionables de ¢25 “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” con una pieza dedicada al Teatro Nacional de Costa Rica, uno de los íconos arquitectónicos y culturales más representativos del país.

La moneda forma parte de la séptima y última entrega de esta colección conmemorativa, que rinde homenaje a distintos puntos emblemáticos de cada provincia, la cual estará disponible para el público a partir del miércoles 20 de mayo en las entidades financieras autorizadas.

El Banco Central dispuso un total de 17.000 unidades coleccionables, distribuidas en dos presentaciones: 10.000 en acrílico y 7.000 en estuche, ambas con un precio de ¢8.400.

En el reverso se incorpora la imagen del Teatro Nacional junto con las leyendas “Provincia de San José”, “Teatro Nacional” y el año “2023”, mientras que el anverso incluye los textos “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de elementos en relieve que para su identificación táctil y un borde liso.

La moneda forma parte de la séptima y última entrega de la colección conmemorativa. (BCCR)

La distribución estará a cargo de las entidades financieras del país, las cuales definirán los puntos de venta y la cantidad disponible según sus propios requerimientos. Con el objetivo de ampliar el acceso, la venta se limitará a un máximo de dos unidades por persona, sin importar la presentación seleccionada.

Puntos de venta moneda de moneda coleccionable. (BCCR)

De manera paralela, también se introducirá una versión de circulación regular de esta moneda, sin aplicación de colores, que conservará su valor nominal de ¢25 y podrá utilizarse como medio de pago.

Su ingreso al mercado se realizará de forma gradual a través del sistema financiero nacional, en el marco del proceso de sustitución del diseño anterior, con el fin de normalizar su disponibilidad en todo el país.