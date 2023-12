Los cuatro pecados financieros que deben evitar los ganadores del Gordo Navideño

¿Qué haría si usted se gana el Gordo Navideño? La respuesta a esta pregunta cambiará dependiendo de cada persona. Hay quienes pensarán en utilizar el dinero para saldar deudas, comprarse una casa, invertirlo, montar un negocio, irse de viaje, etc.

Al recibir una suma extraordinaria de dinero es recomendable que se asesore con un gestor patrimonial o un experto en finanzas personales para que lo guíen en cómo podría invertir el dinero para hacerlo crecer y evitar quedarse sin nada rápidamente o gastarlo en cosas que en realidad no necesitaba.

Tres expertos en finanzas personales fueron consultados por El Financiero para poder enlistar los pecados financieros que suelen cometer las personas cuando reciben, repentinamente, grandes sumas de dinero, como por ejemplo los ganadores del Gordo Navideño.

A continuación, un resumen de lo que debería evitar en caso de que resulte ganador en el sorteo extraordinario se realizará este domingo 17 de diciembre, según Adriana Rojas, socia fundadora de la empresa Salud Financiera; Josué Rodríguez, director de Sirú Financiero; y Carlos Vásquez, fundador de Quantum Coaching Group, conferencista y capacitador en finanzas personales:

Los pecados que debe evitar

1. No asesorarse con gestores patrimoniales o expertos en finanzas. De acuerdo con las fuentes consultadas por El Financiero, los buenos imprevistos de ingreso extraordinario de dinero requieren de educación financiera.

“(Ante la falta de asesoría, las personas) se ponen a invertir en cosas que no entienden. No se preocupan por aprender cómo administrar el dinero”, dijo Josué Rodríguez.

Precisamente, según Carlos Vásquez, el principal pecado que cometen las personas es no buscar a un experto que los guíe, asesore, y apoye en cuidar y multiplicar esa cuantía.

Además, consideró que las personas que no saben administrar el dinero lo pierden rápidamente. “Eso es como que te ganés un carro, pero vos no sabés manejar y te pongás al volante del carro y probablemente lo vas a despedazar. Es muy parecido”, ejemplificó Vásquez.

Hay estudios formales que dicen que los ganadores del premio mayor de la lotería suelen perderlo en un promedio de siete años. Eso es increíble porque es muy poco tiempo y es mucho dinero. Parte de lo que decía este estudio es que la mayoría de esas personas terminan viviendo peor de como vivían antes de haber ganado la lotería — Carlos Vásquez, fundador de Quantum Coaching Group, conferencista y capacitador en finanzas personales

2. Vivir la inmediatez de la emoción y no planificar cómo administrar el dinero. De ahí la importancia de siempre tener un presupuesto.

“Con poco o mucho dinero el presupuesto es la guía idónea. Yo lo llamo el ‘Waze de dinero’”, comentó Adriana Rojas.

Steven Segura, ganador de ¢925 millones en el Gordo Navideño 2010, aconseja que en caso de que usted resulte ganador del sorteo navideño se tome el tiempo para decidir en qué invertir parte del dinero, “ojalá uno o dos meses sin hacer nada”.

Esto lo dijo para un artículo publicado por La Nación en 2021. Según Segura, si un ganador de lotería invierte el dinero en la semana siguiente de haber resultado favorecido, va a ser con la euforia del gane y se pueden cometer errores.

3. Pensar que el dinero nunca se acabará. Ante esto, las personas pueden empezar a gastar el dinero sin restricción alguna.

De acuerdo con lo que Steven Segura comentó a La Nación en 2021, cuando se gana mucho dinero y al no estar acostumbrados a tener esas cantidades, las personas asumen que ese dinero estará disponible siempre, pero claramente esto no es así. De hecho, del premio monetario que él había recibido ya no quedaba efectivo cuando se publicó dicho artículo.

Según su testimonio, seis meses después de ganar la lotería renunció a su trabajo en la Cervecería. “Cuando me fui de la Cervecería, me vi con una casa nueva, me compré un carro y tuve una actitud muy inmadura, pensaba que tenía 18 años, empecé a viajar, a comprarme cosas innecesarias, gastando en cientos de camisas y zapatos que tal vez nunca estrené”, relató.

4. Prestar dinero sin medida. Según la experiencia de Segura, al tener mucho dinero las personas (familiares, amigos, allegados) asumen que está en capacidad de prestarles plata o pagarles cosas.

“La gente cree que si a alguien le va bien tiene obligación con los que no. Entonces cuando una persona gana el premio mayor, la familia cree que todos ganaron y que tienen derecho sobre eso. Usualmente piden prestado pero en realidad no tienen la intención de pagar. Las personas al verse con tanto dinero creen que no importa, entonces quieren ayudar a la mamá, al papá, al hermano y a todo el mundo, pero hay que tener claro que para poder ayudar tengo que estar yo bien”, consideró el fundador de Quantum Coaching Group.