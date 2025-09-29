Finanzas

Los salarios del sector público están estancados desde hace cinco años, pero podrían crecer en 2026

Los salarios reales de los trabajadores del sector público siguen por debajo de las cifras de la prepandemia, a pesar de haber transcurrido ya cinco años. En este 2026 podrían subir.

Por Marcia Solano Miller

El salario real del sector público todavía no supera completamente el recibido por los funcionarios previo a la pandemia en 2020.








