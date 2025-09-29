Lotería en Costa Rica: Gordo Navideño 2025 ya salió a la venta; vea cuáles son los premios y fechas del sorteo

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el inicio de la venta de lotería para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, conocido como el Gordo Navideño de Costa Rica.

Este sorteo de lotería, con fecha prevista para el domingo 14 de diciembre, consta de cinco emisiones de 100.000 billetes cada una con 40 fracciones por entero.

El precio de cada fracción del Gordo Navideño tendrá un costo de ¢2.000, mientras que el entero se venderá en ¢80.000. En total, la JPS tiene estimado repartir ¢26.000 millones en premios:

Primer premio: ¢8.000 millones (¢1.600 millones por emisión).

Segundo premio: ¢800 millones (¢160 millones por emisión).

Tercer premio: ¢400 millones (¢80 millones por emisión).

Adicionales: 15 premios de ¢6 millones, 25 de ¢3 millones, 30 de ¢2 millones y 77 de ¢1 millón.

La promoción de enteros incluirá ocho sorteos, uno por semana, en los que se premiará con 100 enteros cada una. Además, habrá diez sorteos flash en línea con la misma regularidad.

Por su parte, el coleccionable digital permitirá a los participantes completar álbumes con 12 números mediante la activación de fracciones; los ganadores se darán a conocer en el sorteo agendado para el 18 de diciembre.

Para los de consolación se habilitarán dos promociones: la activación de fracciones, con fecha el viernes 9 de enero de 2026, y el coleccionable digital el miércoles 7 de enero de 2026.

Como resultado se obtendrán más de ¢3.700 millones para las personas vendedoras de lotería, más de ¢370 millones para el Fondo Mutual y de Beneficio Social de Vendedores de Lotería (Fomuvel), unos ¢650 millones en impuestos al Ministerio de Hacienda y alrededor de ¢5.000 millones destinados a organizaciones sociales que forman parte de la misión de la institución.