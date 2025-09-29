Finanzas

Lotería en Costa Rica: Gordo Navideño 2025 ya salió a la venta; vea cuáles son los premios y fechas del sorteo

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el inicio de la venta de lotería para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, conocido como el Gordo Navideño de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
JPSGordo Navideño 2025fraccionesSorteo Extraordinario de Navidadpremiossorteossoreto de consolacióncoleccionable digital
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.