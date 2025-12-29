Finanzas

Lotería: segundo sorteo de consolación y el acumulado tienen los principales números ganadores. Estos son los resultados

Este domingo la Junta de Protección Social (JPS) reparte 12.196 premios; el mayor se lleva ¢300 millones por entero

Por Marcia Solano Miller

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 28 de diciembre el segundo sorteo de consolación de la lotería navideña 2025, donde reparte un total de 12.196 premios.








