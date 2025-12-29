Lotería: segundo sorteo de consolación y el acumulado tienen los principales números ganadores. Estos son los resultados

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 28 de diciembre el segundo sorteo de consolación de la lotería navideña 2025, donde reparte un total de 12.196 premios.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 35 con la serie 794. El monto que recibirá quien tenga esta combinación exacta y un entero de diez fracciones o “pedacitos” es de ¢300 millones.

Por su parte, quienes solo tengan una fracción podrán hacer cobro de ¢30 millones por cada una; es decir, ¢10 millones menos de lo que ofrecían el Gordo Navideño y primer sorteo, cuando fue de ¢40 millones.

El segundo premio en importancia fue el número 44 con la serie 704 y salió muy pocos minutos después del mayor. Esta combinación brinda ¢60 millones por entero, lo que quiere decir que cada fracción favorecida se lleva ¢6 millones.

Por su parte, el 02 con la serie 466 salió favorecido con el tercer premio en este segundo sorteo extraordinario. Sus condiciones le otorgan ¢25 millones por entero, lo cual implica que, de acertar en número y serie con solo un “pedacito”, se le darán ¢2,5 millones.

Este domingo el premio acumulado también arrojó un ganador con el número 46 y la serie 536, para un total de ¢425 millones repartidos en tres emisiones.

El precio oficial de venta de cada fracción para este segundo sorteo extraordinario fue de ¢1.500, mientras que el billete completo tuvo un valor de ¢15.000.

Como requisito indispensable, los compradores debían ser mayores de 18 años para adquirir la lotería, así como para gestionar el cobro de cualquier premio las próximas semanas.

Según el departamento de comunicación de la JPS, para este segundo sorteo de consolación la devolución de lotería (francciones no vendidas) fue de 6,83%.