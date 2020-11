Tras casi 36 meses de encontrarse privado de libertad, un tiempo en el CAI y después en arresto domiciliario, fue puesto en libertad a inicios de noviembre de este 2020 luego de que el Juzgado Penal de Hacienda eliminara las medidas contra él, pues la Fiscalía no había presentado acusación en su contra y el plazo máximo para mantener a una persona privada de libertad mientras se le investiga caducó. No obstante, continuaba bajo investigación y no podía salir del país.