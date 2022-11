¿Me afilio a la asociación solidarista de mi trabajo? Nueve respuestas que le ayudarán a tomar una decisión

En Costa Rica estas entidades se encuentran reguladas por la Ley de Asociaciones Solidaristas (6970) y existen a la fecha 1.427 asociaciones; las cuales reúnen a 360.408 personas.

Las tres asociaciones más grandes en el país son: Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss con 42.472 asociados), Asadem (Walmart Costa Rica con 13.476 asociados) y Asoamazon (10.692 asociados); según datos suministrados por Guido Monge, de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista Costarricense.

A continuación, EF responde a nueve preguntas que pueden surgir antes de la afiliación a una asociación solidarista:

Afiliarse a una asociación solidarista es voluntario.

De acuerdo con Adriana Rojas, socia fundadora de la empresa Salud Financiera, muchas veces el no afiliarse va ligado a que las personas quizás no tienen la capacidad de ahorro en ese momento. Claro, la decisión depende de la liquidez de cada quien.

“En ese caso yo diría que el primer paso es revisar cómo estoy financieramente y si estoy altamente endeudado tengo que dejarlo para una segunda etapa. La primera etapa es ordenarme, acomodar mis deudas, revisar mi presupuesto y después dar el paso del ahorro que es súper importante”, dijo Rojas.

Ahora bien, si usted no posee deudas o tiene un nivel de endeudamiento controlado, es decir, logra salir con todas sus obligaciones y puede ahorrar, la recomendación es que sea parte de la asociación solidarista.

El ahorro. Uno de los beneficios en las asociaciones solidaristas es el ahorro que realiza el asociado, lo cual le ayuda a incrementar su patrimonio; explicó Monge.

Precisamente, al formar parte de una asociación se deben hacer aportes periódicos que introducen a las personas en una cultura de ahorro y estos son por parte del empleado y del patrono.

Todos los aportes realizados por cada afiliado serán entregados una vez que este deje de formar parte de la asociación, ya sea por el cese de la relación laboral o por la renuncia a la solidarista.

No tenemos que ver el ahorro como un gasto (...), porque es que la gente dice “es que me quitan dinero…” No, yo estoy organizando o planificando, ahorrando, multiplicando dinero y obteniendo beneficios que realmente si uno no es parte de la asociación no los tiene.

— Adriana Rojas, socia fundadora de la empresa Salud Financiera