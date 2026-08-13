Finanzas

Menor recaudación y mayores intereses deterioraron el déficit fiscal de Costa Rica en el primer semestre del 2026

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La caída en la recaudación tributaria y el aumento en el pago de intereses de la deuda pública provocaron un deterioro en el déficit financiero del Gobierno Central durante el primer semestre de 2026.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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