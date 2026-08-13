Menor recaudación y mayores intereses deterioraron el déficit fiscal de Costa Rica en el primer semestre del 2026

La caída en la recaudación tributaria y el aumento en el pago de intereses de la deuda pública provocaron un deterioro en el déficit financiero del Gobierno Central durante el primer semestre de 2026.

Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el déficit alcanzó ¢653.793 millones a junio de 2026, lo que representa un incremento de ¢43.097 millones, equivalente a 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este deterioro se explicó principalmente por el aumento en el pago de intereses de la deuda, que creció en ¢50.397 millones (4,5% interanual), mientras que los ingresos tributarios registraron una contracción de ¢16.340 millones (-0,5%).

Los ingresos totales mostraron un crecimiento nominal de apenas 0,1%. Sin embargo, al analizar específicamente los ingresos tributarios, estos alcanzaron ¢3.340.147 millones, equivalentes a 6,3% del PIB, pero disminuyeron ¢16.340 millones respecto al primer semestre de 2025.

Esta menor recaudación estuvo marcada por el desempeño negativo de algunos de los principales impuestos del país.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): la recaudación disminuyó en ¢43.632 millones (-3,5%). Impuestos a la propiedad: registraron una caída de ¢22.649 millones (-22,5%). Destaca la disminución de 31,8% en el impuesto a la propiedad de vehículos. Impuesto selectivo de consumo y sobre importaciones: registraron disminuciones de 7,8% y 1,4%, respectivamente.

A pesar del deterioro del resultado financiero, al excluir el pago de intereses de la deuda pública, el Gobierno Central registró en el primer semestre un superávit primario de ¢513.132 millones, equivalente a 1% del PIB.

El peso de los intereses y el repunte de la deuda

El servicio de la deuda continúa absorbiendo una parte importante de los recursos del Estado.

Entre enero y junio, el pago de intereses ascendió a ¢1.166.925 millones, equivalente a 2,2% del PIB.

Esta cifra representa un aumento interanual de 4,5%, o ¢50.397 millones adicionales frente al mismo periodo de 2025.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢32.449.765 millones, equivalente a aproximadamente $71.370 millones.

La relación entre deuda y PIB se ubicó preliminarmente en 61,1% a junio, lo que representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al 60,4% registrado al cierre de 2025.

Del total, 47,7% del PIB correspondió a deuda interna, mientras que 13,5% correspondió a deuda externa.

El saldo de la deuda registró un aumento de 3,7% a junio de 2026 con respecto al cierre de 2025.

Este crecimiento fue menor al 6,7% observado entre el cierre de 2024 y 2025 y también se mantuvo por debajo del promedio histórico de 12,7% registrado durante el periodo 2009-2026.

Los resultados del primer semestre muestran que, aunque el Gobierno mantiene un resultado primario positivo y el crecimiento de la deuda se desaceleró frente al año anterior, el costo del endeudamiento continúa ejerciendo presión sobre las finanzas públicas.