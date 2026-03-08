Finanzas

Millonario acumulado de la JPS: conozca cuánto dinero sorteará la Junta este domingo 8 de marzo

Entérese de los montos oficiales de los dos acumulados de la Junta de Protección Social para el sorteo 4.892 de este domingo

Por Mathew Chaves

El sorteo número 4.892 de la Lotería Nacional se realizará este domingo 8 de marzo. La Junta de Protección Social (JPS) mantiene activa la modalidad del acumulado, un pozo que incrementa su valor económico cada vez que la combinación de serie y número no resulta favorecida en la tómbola.








