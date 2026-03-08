Millonario acumulado de la JPS: conozca cuánto dinero sorteará la Junta este domingo 8 de marzo

El sorteo número 4.892 de la Lotería Nacional se realizará este domingo 8 de marzo. La Junta de Protección Social (JPS) mantiene activa la modalidad del acumulado, un pozo que incrementa su valor económico cada vez que la combinación de serie y número no resulta favorecida en la tómbola.

Esta dinámica de juego se divide en dos categorías independientes dentro de la misma tómbola. El primer premio, denominado Acumulado 1, alcanzó la cifra de ¢1.042 millones dividida en dos emisiones. Por su parte, el Acumulado 2 se sitúa en ¢150 millones bajo las mismas condiciones de sorteo.

La institución divide estos premios en dos emisiones para el mercado nacional. Esto implica que existen dos enteros idénticos con el mismo número y serie circulando en los puestos de venta físicos o en el canal digital, distribuyendo el gran total entre los ganadores.

Para el sorteo dominical, el desglose de las esferas confirma la presencia de 37 unidades correspondientes a premios extra de ¢2 millones cada una, junto con dos bolitas que portan la leyenda de la palabra acumulado.

La JPS reporta un acumulado de ¢1.042 millones para la primera bolsa de este domingo 8 de marzo.

Si el sistema extrae una bolita blanca (de premio extra), el monto de los acumulados sumará automáticamente ¢25 millones adicionales para el próximo sorteo de la JPS.

El último movimiento de estos montos ocurrió tras el sorteo de chances del viernes 6 de marzo. En esa fecha, el primer premio de Lotería Popular favoreció a la serie 130 con el número 51, otorgando ¢240 millones. Sin embargo, la bolita del acumulado no salió de la tómbola.

En esa misma jornada de viernes, el segundo premio fue para la serie 389 con el número 84, mientras que el tercero correspondió a la serie 776 con el número 01. Una bolita de premio extra por ¢2 millones favoreció a los portadores de la serie 560 con el número de sorteo 48.

La JPS establece que si el premio del acumulado supera los ¢1.000 millones, entran en vigor reglas de distribución. Esta normativa busca que el dinero se reparta entre más personas en caso de que la bolita principal sea extraída.

El sorteo de distribución se realiza agregando una tómbola adicional. Esta contiene bolitas que indican cuántos ganadores habrá: por ejemplo, una bolita puede decir “1″, otra “2″, otra “3″ y así sucesivamente hasta 5. La esfera que salga determina si el monto total se entregará a una sola combinación o si se dividirá entre varias.

Después de definir cuántos ganadores habrá, se procede a extraer las combinaciones ganadoras tantas veces como indique la tómbola de distribución.

Los usuarios pueden verificar los números favorecidos y las series en el sitio oficial jpsenlinea.go.cr. (Albert Marin)

Los enteros y fracciones se comercializan mediante vendedores autorizados en todo el país y en la plataforma web institucional. La Junta recuerda que los ingresos generados por estos sorteos se destinan a programas de bien social y salud pública nacional.

El cobro de los premios se tramita directamente en las oficinas centrales de la institución en San José, en las sucursales bancarias del Banco de Costa Rica o en los puntos de venta autorizados. En el caso de las compras realizadas por internet, el sistema deposita el dinero en la cuenta IBAN del usuario.

Los jugadores deben verificar las medidas de seguridad del papel de seguridad en sus fracciones físicas para evitar fraudes. Cada billete cuenta con marcas de agua y tintas especiales que validan su autenticidad ante los inspectores de la JPS.

La tómbola se activa a las 7:30 de la noche en el auditorio de la institución. El proceso cuenta con la supervisión de jueces y notarios públicos que certifican la transparencia en la extracción de cada bolita, incluyendo las esferas de series, números y premios extra.