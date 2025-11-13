Ministerio de Hacienda anuncia cuándo depositará el aguinaldo 2025 de los empleados públicos de Costa Rica

El Ministerio de Hacienda anunció este jueves cuándo pagará el aguinaldo 2025 a los empleados públicos de Costa Rica.

El pago del aguinaldo del sector público se depositará el próximo viernes 5 de diciembre.

En total, la institución desembolsará ¢249.836 millones. Este dinero se distribuirá entre 232.642 personas, que incluyen tanto a funcionarios activos del Gobierno Central como a pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Según detalló la cartera, el monto a depositar presenta un incremento de ¢7.226 millones (un 2,89%) en comparación con el año anterior. Hacienda atribuyó esta alza a los aumentos salariales anuales y a la migración de funcionarios al esquema de salario global.

El pago del aguinaldo del sector público de Costa Rica se depositará el próximo viernes 5 de diciembre. (Shutterstock/Shutterstock)

Desglose del pago

Del monto total que se pagará el 5 de diciembre, la distribución de los beneficiarios es la siguiente:

73.67% (171.393 personas): Corresponde a funcionarios activos de ministerios, órganos desconcentrados, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República.

26.33% (61.249 personas): Destinado a pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Cálculo y retenciones

El Ministerio de Hacienda recordó que, conforme a la legislación costarricense, el cálculo del aguinaldo toma en cuenta todos los salarios y pensiones recibidos entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. El monto equivale a un doceavo del total de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante ese periodo.

Asimismo, la entidad aclaró que el aguinaldo no está sujeto a ningún tipo de retención, como cargas sociales o impuesto sobre la renta. La única excepción aplica para las pensiones alimentarias.

Hacienda informó que los montos correspondientes a las pensiones alimentarias serán depositados el lunes 8 de diciembre.