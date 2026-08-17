Monedas conmemorativas de Costa Rica: Banco Nacional anuncia novedad

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) comunicó que reabrirá la venta de las monedas conmemorativas alusivas a la Anexión del Partido de Nicoya y la Abolición del Ejército, originalmente lanzadas en 2024 y 2023, respectivamente.

Como principal novedad, la institución implementará un sistema de ventas sorpresa para ofrecer ediciones limitadas altamente demandadas.

La iniciativa busca dar una nueva oportunidad a los coleccionistas y al público general que no lograron adquirir estas cotizadas piezas durante sus lanzamientos originales, cuando las existencias se agotaron en cuestión de horas.

Las monedas conmemorativas se podrán adquirir de forma digital y retirar en la oficina principal de la entidad. (Cortesía)

Dinámica de venta y fechas clave

La comercialización regular de las monedas iniciará el próximo 20 de agosto a las 9:30 a.m. y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta agotar existencias. El proceso de compra se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma digital BN Shop.

El valor de cada pieza de colección es de ¢9.950. Tras concretar la adquisición, los usuarios podrán retirar sus artículos a partir del tercer día hábil en el primer piso de la oficina principal de la entidad, en un horario de lunes a viernes, de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.

Para las monedas de la Anexión del Partido de Nicoya y la Abolición del Ejército, que se entregan en presentación de acrílico, cada persona tendrá habilitada la compra de hasta cinco unidades por diseño.

La entidad financiera anunciará las liberaciones especiales de existencias a través de sus redes sociales. (Cortesía)

Ventas sorpresa para coleccionistas

El cambio más significativo en la estrategia de la institución es la incorporación de una venta sorpresa mensual. Esta dinámica consistirá en la liberación de inventarios limitados de las monedas más buscadas del mercado nacional.

La primera venta bajo esta modalidad está programada para el 25 de agosto. Los anuncios sobre qué piezas estarán disponibles y en qué momento exacto se liberarán se realizarán únicamente mediante las redes sociales oficiales de la entidad y en BN Shop. En estos casos especiales, el límite de compra será de una sola unidad por persona.

Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN, explicó que el esquema se ajustó tras escuchar las peticiones de los interesados en el coleccionismo. El objetivo de la institución es ampliar la cantidad disponible por usuario, agilizar el proceso de retiro y permitir el acceso a las monedas más valoradas mediante un proceso digital, seguro y transparente.

Valor histórico

Las piezas que regresan al mercado figuran entre las emisiones más apreciadas en el país. Una de ellas conmemora la decisión de 1948 de abolir las fuerzas armadas para redirigir el presupuesto hacia el desarrollo social, la salud y la educación. La otra recuerda la incorporación voluntaria del territorio de Nicoya a Costa Rica, hecho histórico ocurrido en el año 1824.

El banco recomendó a los compradores mantenerse atentos a sus canales de comunicación oficiales para aprovechar las futuras liberaciones de inventario de aquellas piezas que actualmente son difíciles de conseguir.