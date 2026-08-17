Finanzas

Monedas conmemorativas de Costa Rica: Banco Nacional anuncia novedad

El BNCR reabre la venta de monedas conmemorativas de la Anexión de Nicoya y la Abolición del Ejército por ¢9.950. Conozca las fechas y la nueva venta sorpresa.

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Por Randall Corella Vargas

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) comunicó que reabrirá la venta de las monedas conmemorativas alusivas a la Anexión del Partido de Nicoya y la Abolición del Ejército, originalmente lanzadas en 2024 y 2023, respectivamente.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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