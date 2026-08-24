Mucap ofrece 42 propiedades con precios que van desde los ¢3,9 millones hasta los ¢314 millones

Mucap puso a disposición del público un inventario de 42 propiedades, ubicadas principalmente en Cartago y Limón, con lotes desde ¢3,9 millones y viviendas que alcanzan los ¢314 millones.

Se incluyen lotes, casas en condominios, residenciales y urbanizaciones, así como un inmueble de uso comercial.

Los precios de los lotes van desde los ¢3.968.000 hasta los ¢20.840.000, mientras que las viviendas oscilan entre los ¢11 millones y los ¢314 millones, con opciones ubicadas en condominios, residenciales y urbanizaciones.

La Mucap ofrece una serie de lotes y viviendas. (Shutterstock/Shutterstock)

La oferta contempla además una propiedad de uso comercial.

Precio negociado

A pesar de que cada inmueble cuenta con un valor de venta publicado, la institución destaca que mantiene las puertas abiertas para recibir y analizar distintas ofertas de compra.

Esta flexibilidad permite a los clientes presentar propuestas, las cuales se evalúan tomando en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

“Una de las diferencias importantes es que el precio publicado no necesariamente significa que ahí termina la conversación. Estamos anuentes a negociar y lograr que ambas partes ganen”, explicó Manuel Salas, jefe de sección de Bienes Adjudicados de Mucap.

Para conocer el detalle del inventario, los usuarios pueden ingresar al sitio web especializado propiedadesalaventa.mucap.fi.cr.

La plataforma digital permite revisar descripciones, ubicaciones, fotografías, precios de venta y los respectivos descuentos. Asimismo, facilita la geolocalización mediante aplicaciones como Waze y Google Maps.

La entidad también habilitó la línea de mensajería de WhatsApp 8587-4777 como un canal exclusivo para brindar atención directa y personalizada a los clientes interesados en estas propiedades.

Financiamiento y agilidad en el trámite

Con el fin de facilitar la adquisición de estos bienes, la institución ofrece un esquema de crédito que busca reducir los costos iniciales de la compra. Bajo esta modalidad, Mucap asume el costo del avalúo y exime al cliente de los gastos de formalización.

Además, la entidad ofrece una tasa de interés del 7,5% que se mantiene fija durante los primeros cinco años del plazo.

De acuerdo con la capacidad de pago del usuario y las condiciones de la garantía, también existe la viabilidad de incorporar dentro del financiamiento los gastos legales y las mejoras esenciales que la propiedad requiera para contar con las pólizas correspondientes.

El proceso de compra está estructurado para ser expedito. Si la persona interesada cuenta con una oferta aprobada y cumple con todos los requisitos crediticios, el trámite para adquirir la propiedad puede concretarse en un periodo de entre 15 y 22 días.