Finanzas

Mucap ofrece 42 propiedades con precios que van desde los ¢3,9 millones hasta los ¢314 millones

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong
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Mucap puso a disposición del público un inventario de 42 propiedades, ubicadas principalmente en Cartago y Limón, con lotes desde ¢3,9 millones y viviendas que alcanzan los ¢314 millones.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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