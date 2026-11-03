Finanzas

Nueva canasta de inflación daría más peso al dólar y menos a los cambios de precios agrícolas

El Banco Central señala que la actualización del índice modifica la incidencia de factores como el tipo de cambio y las variaciones en los precios de productos frescos.

Por Redacción EF

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La nueva canasta utilizada para medir la inflación en Costa Rica podría responder con mayor intensidad a las variaciones del tipo de cambio y reflejar en menor medida las fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas frescos, según un análisis del Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluido en su Informe de Política Monetaria de octubre de 2026.








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Redacción EF

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