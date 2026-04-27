Finanzas

Nueva ley está vigente: ¿qué hago si soy víctima de una estafa bancaria? Aquí el paso a paso

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Por Pablo Fonseca

La reciente publicación del Decreto Legislativo N.° 10889 en el diario oficial La Gaceta marca un antes y un después para el usuario financiero en Costa Rica.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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