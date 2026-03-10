Finanzas

Nueva tarjeta permitirá pagar buses y trenes a más de 400.000 personas que no tienen cuenta bancaria

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Con el propósito de beneficiar a más de 400.000 personas que utilizan el transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM) y no están bancarizadas, se anunció por parte del Banco Central una tarjeta prepago que saldrá a la venta a partir de abril.








