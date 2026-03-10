Nueva tarjeta permitirá pagar buses y trenes a más de 400.000 personas que no tienen cuenta bancaria

Con el propósito de beneficiar a más de 400.000 personas que utilizan el transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM) y no están bancarizadas, se anunció por parte del Banco Central una tarjeta prepago que saldrá a la venta a partir de abril.

El instrumento de pago será distribuido en los puntos Tucán del Banco de Costa Rica y en los BN Servicios del Banco Nacional.

La tarjeta será exclusiva para el transporte público, por lo que, no será válida para compras en comercios ni para retiros en cajeros bancarios; las recargas se podrán hacer mediante SINPE Móvil o transferencia bancaria.

: Hay más de 400 mil personas que no tienen ni una cuenta bancaria que ahora podrán pagar transporte público con tarjeta. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

“El Monedero SINPE-TP ofrecerá a quienes no tienen cuenta bancaria una forma segura y cómoda de pagar su transporte diario. La nueva tarjeta prepago se convierte en una solución práctica, accesible e inclusiva”, explicó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica.

Cada tarjeta incluye un número SINPE Móvil impreso para recibir transferencias gratuitas las 24 horas del día.

También incorpora un número de cuenta IBAN que permite recibir depósitos de empresas e instituciones públicas como el Ministerio de Educación Pública y algunas municipalidades, las cuales brindan becas de pago de transporte a estudiantes.

El pago se puede hacer en buses y trenes. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Características y condiciones de uso:

Costo de la tarjeta: ₡5.000, de los cuales ₡4.000 son un saldo inicial consumible.

Cantidad máxima de tarjetas activas por persona: 10.

Vigencia de la tarjeta: 4 años.

Recargas: Pueden recargarse por medio de SINPE Móvil, transferencia bancaria o físicamente en los corresponsales bancarios.

Monto máximo mensual de recarga: ₡250.000.

No existe límite en la cantidad de recargas electrónicas recibidas por día.

El saldo se puede consultar asociando la tarjeta a la app SINPE-TP Pasajero.

Puede ser adquirida por cualquier persona mayor de 12 años, nacional o extranjera, con una identificación vigente.

Se trabaja en la funcionalidad para que la persona usuaria pueda reportar el robo o pérdida de la tarjeta en la aplicación SINPE-TP Pasajero o para bloquear su uso.

“El lanzamiento del Monedero SINPE-TP contribuye a alcanzar uno de los objetivos definidos por ley para el Banco Central, como es el promover la eficiencia en el sistema de pagos costarricense. Este instrumento permitirá que miles de personas, que aún no están bancarizadas, puedan pagar sus pasajes en buses y trenes, no solo de manera fácil y electrónica, sino con un método totalmente seguro y que contribuirá a la eficiencia en nuestro transporte público”, indicó Pablo Villalobos, gerente del Banco Central.

Esta tarjeta prepago permitirá realizar pagos en el transporte mediante tecnología sin contacto en los aproximadamente 2.000 validadores instalados actualmente en los autobuses de las 60 empresas de transporte masivo de pasajeros de la GAM, que están integradas a este moderno sistema.

Para consultar el saldo disponible de la tarjeta prepago Monedero SINPE-TP se desarrolló la aplicación para dispositivos móviles llamada SINPE-TP Pasajero, la cual se puede descargar, de forma gratuita, en las principales tiendas como Apple Store, Google Play Store y Huawei AppGallery.

Esta app permite también consultar el historial de viajes y verificar el estado de los pagos, sin importar la empresa de transporte utilizada.