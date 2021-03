Igualmente me parece que debe eliminarse el inciso 6 del artículo 8 del proyecto que limita la exención de dividendos (es una norma de no sujeción realmente) y más bien aclararse que no están sujetos, pues son rentas de capital y están ya gravados en otro impuesto. La suerte de presunción que se crea debe eliminarse pues además de tener roces con la Constitución, por no admitir prueba en contrario, da una señal equivocada de que toda utilidad no distribuida es un dividendo oculto. Esto ni es así, ni debe regularse en todo caso en una ley como estas. Se trata sin duda, de una inconstitucional presunción de fraude, porque ataca la presunción o estado de inocencia y, además, el principio de capacidad económica en tanto imputa un dividendo al socio sin haberlo recibido.