Pagar con criptomonedas en comercios de Costa Rica es posible y cada vez más cerca de su casa

El bitcoin gana terreno en el país como una forma alternativa de pago en comercios como restaurantes, consultorios y hasta supermercados

Por Marcia Solano Miller

Las criptomonedas, concebidas como un medio de pago sin fronteras según la promesa internacional, ya forman parte del panorama comercial en Costa Rica en establecimientos como restaurantes, consultorios, salones de belleza y hasta supermercados.








