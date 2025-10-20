Penúltima moneda de ¢50 saldrá a la venta en esta fecha; aquí sus precios y lugares de venta

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida al mercado de la quinta y penúltima moneda de ¢50 de la serie "Fauna de los Ecosistemas", esta vez inspirada en el cangrejo marinera, especie característica del ecosistema de manglar.

A partir del miércoles 22 de octubre, saldrán a disposición 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas en estuche, cada una con un valor de ¢8.650.

El reverso de la moneda incluye los textos “Manglar” y los nombres común y científico de la especie —Cangrejo marinera y Goniopsis pulchra—.

Además, la moneda muestra al crustáceo sobre una porción del mapa del manglar, junto al número “2023”, que hace referencia al año en que la Junta Directiva del BCCR aprobó s diseño.

En el anverso destacan las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, acompañadas de tres barras en alto relieve ubicadas en la parte inferior, elemento que facilita el reconocimiento táctil de la moneda.

Tanto las monedas en sus presentaciones en acrílico como en estuche tendrán un precio de ¢8.650. (Cortesía BCCR)

Con el propósito de garantizar que la nueva emisión esté al alcance del mayor número posible de personas, el Central estableció un límite de compra de dos monedas por individuo, sin importar la presentación.

La distribución entre las entidades financieras se realizará según las solicitudes presentadas por cada una. Además, estas instituciones serán las encargadas de definir los puntos de venta y la cantidad disponible por tipo de presentación en cada ubicación.

Para obtener información sobre lugares específicos de distribución, horarios de atención, disponibilidad de unidades o condiciones operativas, los interesados pueden consultar directamente los canales oficiales de las entidades financieras participantes.