Penúltima moneda de ¢50 saldrá a la venta en esta fecha; aquí sus precios y lugares de venta

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida al mercado de la quinta y penúltima moneda de ¢50 de la serie "Fauna de los Ecosistemas", esta vez inspirada en el cangrejo marinera, especie característica del ecosistema de manglar.
