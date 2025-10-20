Finanzas

Penúltima moneda de ¢50 saldrá a la venta en esta fecha; aquí sus precios y lugares de venta

Conozca los detalles del diseño, el precio por unidad y dónde adquirir la pieza

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida al mercado de la quinta y penúltima moneda de ¢50 de la serie "Fauna de los Ecosistemas", esta vez inspirada en el cangrejo marinera, especie característica del ecosistema de manglar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco Central de Costa Rica (BCCR)monedas coleccionables¢50serie Fauna de los Ecosistemas
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.