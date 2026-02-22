Finanzas

¿Pertenece a una asociación solidarista? Esto debe saber sobre los excedentes para este 2026

Varios cambios en las condiciones financieras del mercado redefinieron cuánto se repartirá este año

Por Marcia Solano Miller

Las asociaciones solidaristas deben distribuir los excedentes generados durante cada periodo fiscal, de enero a diciembre, una vez que estos son aprobados en la asamblea anual ordinaria, que se realiza en los primeros meses del año siguiente.








