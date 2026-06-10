Plan fiscal: Rodrigo Chaves detalla las opciones que analiza Laura Fernández para aumentar ingresos del Gobierno

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, detalló la tarde de este miércoles varias de las opciones que analiza la presidenta Laura Fernández para aumentar los ingresos del Gobierno.

Entre las opciones se encuentran “cobrar los impuestos como Dios manda”, la “renta agregada” y revisar exenciones.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa. Según Chaves, Hacienda aún tiene tres semanas para presentar los proyectos de ley concretos que luego Fernández podrá o no enviar a la Asamblea Legislativa.

La semana pasada, Chaves había anunciado un nuevo plan fiscal, tras analizar las peticiones del último informe del Fondo Monetario Internacional. En dicho documento, se plantea claramente que hay que aumentar la carga tributaria, esto debido a la caída en los últimos años.

Rodrigo Chaves busca alternativas fiscales para estabilizar las finanzas públicas y frenar el crecimiento de la deuda de cara a los próximos años. (Mayela López/Mayela López)

En el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, correspondiente al periodo 2026-2030, se estima que la deuda alcanzaría 62,24% del PIB en 2026 y continuaría en aumento hasta situarse en un 67,20% en 2031.

Chaves aseguró que también se propondrá atacar el contrabando y dijo que el “40% o 50% del alcohol que se consume en este país (fuera del de Fanal) es contrabandeado”. También dijo que “los chinos y otros comercios están vendiendo cigarros a mil pesos contrabandeados cuando en la contraparte valen dos mil quinientos o tres mil pesos”.

“La zonas francas no las vamos a tocar”, añadió Chaves al comentar sobre la exenciones.

El ministro añadió que otro pilar que analizará Fernández son “los amortiguadores para la situación mundial”, en referencia a “líneas de liquidez” en las cuales no ahondó.