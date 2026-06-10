Finanzas

Plan fiscal: Rodrigo Chaves detalla las opciones que analiza Laura Fernández para aumentar ingresos del Gobierno

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Por Pablo Fonseca

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, detalló la tarde de este miércoles varias de las opciones que analiza la presidenta Laura Fernández para aumentar los ingresos del Gobierno.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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