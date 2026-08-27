Finanzas

Plan Nacional de Desarrollo destina ¢286.847 millones al sector financiero y fija metas al 2030

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Por Redacción EF

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El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 trazó las prioridades de Costa Rica para los próximos cuatro años. En el ámbito del Sistema Financiero Nacional (SFN), el documento gubernamental reservó un rol central a la banca estatal y a la autoridad monetaria para impulsar el crecimiento económico, ampliar la inclusión financiera y respaldar la estabilidad de las finanzas públicas.








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Plan Nacional de Desarrollo
Redacción EF

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