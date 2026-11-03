Finanzas

¿Por qué la inflación de Costa Rica es más baja que la de sus socios comerciales?

La apreciación del colón y la desaceleración del consumo interno actúan como amortiguadores frente a los precios internacionales

Por Marcia Solano Miller

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Mientras la inflación de los socios comerciales se ubica entre el 1,3% y el 3,5%, Costa Rica apenas salió de las mediciones en números negativos. El país pasó más de un año con variaciones menores a 0% en los precios hasta que en setiembre de 2026 el indicador alcanzó el 0,3% según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.