¿Por qué sigue cayendo el tipo de cambio y cuánto más puede durar esa tendencia?

Algunos de los elementos que aportaron a la caída del tipo de cambio hacia finales del 2022 y 2023 ya no están presentes —o por lo menos no con tanta fuerza—. El diferencial de tasas entre dólares y colones no es amplio, las variaciones en los precios de las materias primas internacionales se moderaron y este año no hubo nueva emisión de eurobonos. No obstante, el precio del dólar ha mantenido una tendencia primordialmente hacia la baja: en lo que va del año el colón se ha apreciado casi un 5% en términos interanuales. ¿Por qué?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌