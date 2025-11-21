Finanzas

Precio del bitcoin en 2025: del récord de $126.000 a la incertidumbre del mercado, ¿por qué?

Por Redacción EF

El bitcoin ha experimentado en 2025 uno de los años más volátiles de su historia, marcado por máximos históricos, caídas vertiginosas y una transformación fundamental en su base de inversionistas. Al 21 de noviembre, la criptomoneda más grande del mundo cotiza alrededor de $84.800, reflejando una caída del 9,2% desde el inicio del año.​








