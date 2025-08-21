Precio del dólar se acerca a los ¢500. Este es el tipo de cambio para el 21 de agosto de 2025 en entidades financieras

El promedio ponderado del tipo de cambio del dólar fue de ¢503,33 en Costa Rica dentro del Mercado de Monedas Extranjeras, con un monto total de $27.725.000 y una cantidad de operaciones que alcanzó las 136.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 21 de agosto de 2025 a las 2:00:03 p. m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

El precio registrado muestra un leve descenso esta semana que hacer al tipo de cambio estar cerca de los ¢500 por unidad.

Al inicio de la semana, el pasado 18 de agosto, el tipo de cambio promedio en el Monex fue de ¢504,89.

A mediados de marzo pasado el valor del dólar tocó niveles mínimos, cuando incluso registró precios por abajo de los ¢500. La última vez que estuvo más bajo fue el 25 de marzo con ¢499,72.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece una cotización de compra de ¢497 y una venta de ¢511.

El Banco Nacional de Costa Rica presenta valores similares, con una compra de ¢495 y una venta de ¢509.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene cifras equivalentes, con una compra a ¢495 y una venta a ¢509.

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢496 y su venta en ¢510.

El Banco BCT presenta un tipo de cambio de compra de ¢492 y de venta de ¢510.

El Banco Cathay de Costa Rica establece su tasa de compra en ¢497,75 y su venta en ¢509.

El Banco CMB fija su tipo de cambio en ¢490 para compra y ¢514 para venta.

El Banco Davivienda ofrece una cotización de compra de ¢493 y una venta de ¢511.

El Banco General presenta una compra de ¢495 y una venta de ¢510.

El Banco Improsa establece un tipo de cambio de compra en ¢494 y de venta en ¢512.

El Banco Lafise fija su tasa de compra en ¢493 y su venta en ¢511.

El Banco Promérica ofrece una tasa de compra de ¢493 y una de venta de ¢511.

El Banco Scotiabank presenta un tipo de cambio de compra de ¢493 y de venta de ¢511.

El Prival Bank establece su tasa de compra en ¢494 y su venta en ¢511.

Financieras

La Financiera Cafsa presenta una compra de ¢495 y una venta de ¢511.

La Financiera Comeca establece una tasa de compra en ¢494 y una de venta en ¢514.

Finalmente, la Financiera MultiMoney tiene una tasa de compra de ¢498 y una de venta de ¢505.

Casas de Cambio

Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢500 para compra y ¢519 para venta.

ARI Casa de Cambio Internacional establece su tipo de cambio en ¢500,49 para compra y ¢504,76 para venta.

Casa de Cambio Global Exchange, a pesar de tener la compra más baja a ¢410,24, presenta una venta más alta a ¢595,10.

