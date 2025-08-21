Finanzas

Precio del dólar se acerca a los ¢500. Este es el tipo de cambio para el 21 de agosto de 2025 en entidades financieras

Dólar en Costa Rica: ¿Cuál es el tipo de cambio para este 21 de agosto de 2025?

Por Redacción EF

El promedio ponderado del tipo de cambio del dólar fue de ¢503,33 en Costa Rica dentro del Mercado de Monedas Extranjeras, con un monto total de $27.725.000 y una cantidad de operaciones que alcanzó las 136.








