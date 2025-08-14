Finanzas

Precio del dólar: tipo de cambio para el 14 de agosto de 2025 en entidades financieras

Consulte el tipo de cambio del dólar en Costa Rica para este 14 de agosto de 2025.

El promedio ponderado del tipo de cambio en la negociación de Monex es de ¢504,24. El monto total negociado asciende a $65.233.000, con una cantidad de operaciones que alcanzó las 263.








