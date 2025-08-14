Precio del dólar: tipo de cambio para el 14 de agosto de 2025 en entidades financieras

El promedio ponderado del tipo de cambio en la negociación de Monex es de ¢504,24. El monto total negociado asciende a $65.233.000, con una cantidad de operaciones que alcanzó las 263.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 14 de agosto de 2025 a las 2:00:02 p. m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece su cotización de compra en ¢495 y una venta de ¢509.

Por su parte, el Banco Nacional de Costa Rica presenta valores similares, con una compra de ¢495 y una venta de ¢509.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene cifras equivalentes, con una compra de ¢497 y una venta de ¢511.

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢497 y su venta en ¢511.

El Banco BCT presenta una compra de ¢493 y una venta de ¢511. El Banco Cathay de Costa Rica tiene una cotización de compra de ¢498,80 y una venta de ¢510,80.

El Banco Davivienda (Costa Rica) ofrece una cotización de compra de ¢493 y una venta de ¢511.

El Banco General establece su compra en ¢495 y su venta en ¢510.

Improsa registró su compra en ¢494 y la venta en ¢512. Esos fueron los mismos valores para Banco Lafise.

El Banco Promérica compraba a ¢493 y vendía a ¢511.

Por su parte Scotiabank tenía los respectivos valores de compra y venta en ¢492 y ¢510.

Financieras

La Financiera Cafsa tiene una tasa de compra de ¢495 y una venta de ¢511.

La Financiera Comeca ofrece una tasa de compra de ¢494 y una de venta de ¢514.

Por último, la Financiera MultiMoney establece una compra de ¢499 y una venta de ¢506,50.

23/04/2024 Fotos de dolares y colones, para notas relacionadas con Tipo de cambio, Cambo de divisas, Dolar vs. colón, Cambio de dolares; Moneda estadounidense, etc. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Casas de Cambio

En el caso de las casas de cambio, Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢499 para compra y ¢517 para venta.

ARI Casa de Cambio Internacional tiene una cotización de ¢500,47 en compra y ¢504,74 en venta.

Finalmente, la Casa de Cambio Global Exchange establece una compra de ¢410,73 y una venta de ¢595,82.

El análisis de los valores refleja un tipo de cambio de venta más alto en la Casa de Cambio Global Exchange con ¢595,82, mientras que el más bajo se encuentra en ARI Casa de Cambio Internacional con ¢504,74.

En cuanto a las compras, la más alta es también de ARI Casa de Cambio Internacional con ¢500,47, y la más baja en la Casa de Cambio Global Exchange con ¢410,73. El diferencial cambiario más alto corresponde a la Casa de Cambio Global Exchange con ¢185,09, mientras que el más bajo se encuentra nuevamente en ARI Casa de Cambio Internacional con ¢4,27.

Nota de edición: este artículo fue elaborado y editado por el equipo periodístico de El Financiero con la ayuda de inteligencia artificial.