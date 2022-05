Precio del dólar ya roza los ¢700

Después de dos años de presiones alcistas, el precio del dólar ya coquetea con los ¢700. A las 8:42 a. m. de este martes 31 de mayo, el valor del dólar estaba entre los ¢693 y los ¢697 en las ventanillas de los bancos, financieras, mutuales de vivienda y cooperativas costarricenses.

Esta es una tendencia hacia el alza que inició con la pandemia. Desde el 6 de marzo del 2020 —cuando se presentó el primer caso de covid en Costa Rica—, hasta el 30 de mayo del 2022, el precio del dólar subió un 17,22%, pasando de ¢569,87 a ¢688,44, según el promedio ponderado en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Incluso el 30 de mayo realizó una intervención directa para tratar de contener el precio. Es decir, vendió en el Monex $7,97 millones. Esa participación se suma a la realizada el 23 de mayo con $0,5 millones.

Las operaciones anteriores son separadas de las que el Banco Central hace con el Sector Público No Bancario, donde se trata de compras y ventas directas con esas instituciones.

Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, y Vladimir Sequeira, economista y consultor privado, consideran que la caída del turismo durante la pandemia dejó un vacío en los dólares que ingresaban y circulaban en el país.

“Fueron dólares que sencillamente no entraron por dos años y al final el tipo de cambio funciona como cualquier sistema de oferta y demanda: al tener menor oferta de dólares en el mercado, se ha venido dando un alza en el precio”, dijo Sequeira a EF el pasado 27 de mayo.

A esta baja en la entrada de dólares también se sumó una mayor demanda de divisas por parte del sector público no bancario para afrontar vencimientos de deudas. Según lo comunicó por medio de su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central participó en el mercado cambiario para gestionar esos requerimientos de divisas, no obstante, “frente a la mucho mayor demanda, el Central no pudo restituir en el mercado (Monex) todas las divisas vendidas al SPNB, lo que llevó a una reducción de sus reservas internacionales netas”.

Bajos incentivos para invertir en colones, la dolarización de la cartera de inversión de las operadoras de pensiones y las preocupaciones inflacionarias provocadas por la resaca de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania también han empujado el precio del dólar hacia arriba.

“Cuando usted sabe que la inflación viene para acá, lo primero que se hace es demandar una moneda fuerte: el dólar”, dijo Rodríguez.

Todavía existe incertidumbre sobre cuánto va a durar esta tendencia alcista. “Nadie sabe cuándo va a parar esto. El que diga que se va a estabilizar sobre un valor X lo hace a través de una mera expectativa. Estamos en un contexto internacional complejo porque se empezó una guerra apenas ‘terminando’ una pandemia, entonces es muy poco lo que se puede hacer para controlar esa presión sobre el tipo de cambio”, mencionó Sequeira.

En entrevista con EF, Róger Madrigal, presidente del BCCR, mencionó el 24 de mayo que la política del Central seguirá permitiendo que el tipo de cambio responda a las fuerzas del mercado.