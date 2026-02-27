Finanzas

¿Qué es la Asociación Bancaria Costarricenses (ABC), a la cual renunciaron el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) es la principal organización gremial del sistema bancario costarricense, que agrupa a bancos públicos, privados y grupos financieros, y que juega un papel central en la política económica, la regulación financiera y la promoción de la bancarización del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ABCBanco NacionalBanco de Costa RicaBanco Popular
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.