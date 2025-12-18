Finanzas

¿Qué esperar de las tasas de los CDP (depósitos a plazo) en dólares y colones durante el 2026?

Economistas analizan el comportamiento de las tasas de los Certificados de Depósito a Plazo (CDP) en dólares y colones para 2026

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Los Certificados de Depósito a Plazo (CDP) son una herramienta útil para quienes quieren garantizar una inversión de bajo riesgo. Sin embargo, aunque sea conservadora, es importante analizar el comportamiento de las tasas de interés antes de decidir dónde y por cuánto tiempo invertir para buscar un mayor premio o resultado alineado con los objetivos personales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CDPDólaresColonesCosta Rica2026invertir
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.