¿Qué esperar de las tasas de los CDP (depósitos a plazo) en dólares y colones durante el 2026?

Los Certificados de Depósito a Plazo (CDP) son una herramienta útil para quienes quieren garantizar una inversión de bajo riesgo. Sin embargo, aunque sea conservadora, es importante analizar el comportamiento de las tasas de interés antes de decidir dónde y por cuánto tiempo invertir para buscar un mayor premio o resultado alineado con los objetivos personales.

Durante 2025 las tasas de interés de este producto en moneda nacional se movieron ligeramente a la baja, especialmente a final de año. Según Jorge Benavides, economista, es un movimiento potenciado por la llegada de aguinaldos, marchamo y gastos típicos de diciembre.

Asimismo, y a juicio de la gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, Adriana Rodríguez, los factores determinantes sobre la tendencia fueron una abundante liquidez del sistema financiero y competencia limitada por captar recursos.

Por el contrario, las tasas en dólares registraron alzas en varios meses motivadas, según Rodríguez, por aumentos en las colocaciones de crédito en esta moneda en ciertos periodos.

Sin embargo, a nivel general hubo una tendencia bajista. Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), explicó que fue resultado de una reducción de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Con esta base como punto de partida, tres economistas consultados por El Financiero explicaron qué podría deparar 2026, ya a la vuelta de la esquina, para los premios de estos certificados.

Tendencias a la baja en ambas monedas

Cubero consideró que, en el caso de las tasas en colones, la expectativa es similar a lo que se observa, con mayor fuerza, a finales de este año: una tendencia moderada a la baja.

Este comportamiento estaría condicionado en buena medida por los ajustes que realice el Banco Central a su Tasa de Política Monetaria (TPM).

Aunque en Estados Unidos, influyente en mercados internacionales, persiste cierta incertidumbre relacionada con la evolución de la inflación y del mercado laboral, los principales factores que guían las decisiones de su ente emisor, el escenario base apunta a una reducción progresiva de las tasas.

“Es previsible que dichos recortes se den de manera relativamente proporcional a los movimientos de la Reserva Federal, lo que permitiría una reducción gradual de las tasas en moneda local, siempre que el entorno inflacionario y macroeconómico se mantenga bajo control”, dijo Cubero.

La Tasa Pasiva Negociada (TPN) neta en colones de enero de 2024 a noviembre de 2025 referencia la condición de los rendimientos de los certificados en ese periodo para las entidades financieras del país.

Según esos datos, pasó de 5,14% a inicios de 2024 a un mínimo de 4,01% en agosto.

A comienzos de 2025 se dio una leve recuperación, que llevó el indicador a 4,32% en marzo, pero este repunte fue temporal, pues pronto empezó a disminuir de nuevo. En noviembre, cerró con 4,22%.

De igual manera, comentó que para 2026 se espera una tendencia moderada y gradual hacia la baja en los rendimientos de los CDP en dólares. Esto debido a una expectativa de recorte de tasas proveniente de Estados Unidos.

“En ese contexto, las tasas de interés en dólares en Costa Rica también tenderían a disminuir de forma paulatina, manteniéndose relativamente estables y en línea con el comportamiento internacional”, agregó el exbanquero central.

Por su parte, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, determinó que no prevé que las necesidades de financiamiento del Ministerio de Hacienda ejerzan presiones al alza sobre las tasas, ni tampoco tensiones derivadas de la actividad crediticia o cambios en las expectativas de inflación.

Lo anterior se traduciría, a nivel de ventanillas bancarias, en rendimientos similares y ligeramente más bajos para los CDP, debido a que son instrumentos de relativo corto plazo y suelen tener vencimientos no superiores a los 18 o 24 meses.

El promedio de la TPN neta en dólares muestra una alta variabilidad durante 2024 y los primeros meses de 2025.

Tras empezar con un 3,49% el año pasado, registró un repunte puntual del 3,91% en agosto seguido de una desaceleración el siguiente mes.

Más alzas y bajas acompañaron los números de 2025, pero a partir de julio de 2025 adoptó una tendencia a disminuir.

El dato más reciente es de 3,20% en noviembre, el cual se posiciona como el segundo más bajo después del 3,19% del mes anterior.

Invertir en colones será más atractivo

Jorge Benavides, economista, apostó por un tipo de cambio y TPM estables durante el próximo año.

Según su análisis, el Central no realizaría nuevos ajustes a la tasa en el corto plazo y se mantendría en su nivel actual, pese a que, desde su perspectiva, podría estar ligeramente más baja. Esta postura conservadora contribuiría a un entorno de tasas estables durante el inicio de 2026.

Adicionalmente, opinó que, a diferencia de procesos electorales anteriores, la incertidumbre política no ejercería una gran presión sobre la economía esta vez.

“Las encuestas apuntan a un escenario de continuidad, según las preferencias de los costarricenses, lo que genera confianza en los mercados internacionales y reduce el riesgo de movimientos abruptos”, mencionó.

Por esa razón, constató que será más atractivo invertir en certificados de depósito en colones que en dólares, pues no se anticipan cambios relevantes en el entorno económico durante el próximo año.